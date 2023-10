La giudice di Catania: “ero al corteo per evitare scontri”

La Lega va all’attacco del giudice di Catania Iolanda Apostolico, nel mirino per il provvedimento con cui il 29 settembre non ha convalidato il trattenimento di tre migranti nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) sconfessando di fatto il decreto del governo.

In un video postato da Matteo Salvini, un deputato leghista afferma di riconoscere il magistrato a una manifestazione di protesta, svoltasi al porto di Catania il 25 agosto 2018, contro le politiche migratorie del governo.

La replica del magistrato: ero davanti al corteo per evitare scontri

In merito al video, Iolanda Apostolico avrebbe spiegato ad alcuni colleghi che era tra le forze dell’ordine e i manifestanti, per la maggior parte di estrazione cattolica e in minore misura di esponenti della sinistra, nel tentativo di evitare contatti tra le due parti, dopo che c’era stato un primo scontro tra di loro.

Tajani: “Apostolico avrebbe dovuto allontanarsi da manifestazione”

Se Apostolico fosse stata “lì per caso”, forse avrebbe dovuto “allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti, anche per dare fiducia ai cittadini”, perché in questo modo “perde credibilità l’intera magistratura”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Dritto e Rovescio su Rete4, in merito al video postato da Matteo Salvini. “Le decisioni dei giudici “non si discutono, ma si possono commentare. Quella decisione mi pare non convincente. I magistrati non devono fare la guerra al governo”.

