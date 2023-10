Violenza sessuale a Bologna, terzo caso in 3 giorni: arrestato “richiedente asilo”

Un altro tremendo episodio di aggressione sessuale a Bologna, è accaduto questa notte in via Giovanni Amendola, dove i Carabinieri hanno arrestato un giovane. A chiamare il 112, alle 2.30, una donna senzatetto di circa 50 anni che ha chiesto aiuto perché un uomo la stava molestando. Quando i militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati, hanno trovato un uomo sdraiato a terra, sotto il portico, che bloccava la donna a terra, tenendole le mani sul seno. Alla vista della pattuglia il soggetto ha tentato di scappare in direzione della stazione.

Mentre un carabiniere è rimasto accanto alla vittima, il collega ha rincorso l’aggressore, bloccandolo e identificandolo: si tratta di un cittadino marocchino di 22 anni, domiciliato a Granarolo Emilia.

La donna ha raccontato ai Carabinieri che il giovane, dopo essersi steso accanto a lei, le avrebbe urlato: “Ho voglia! Ho voglia!”. Di fronte al rifiuto, le ha offerto 30 euro per convincerla a fare sesso e quando è stato nuovamente respinto, ha iniziato a toccarla e a palpeggiarle il seno, bloccandola a terra.

Assistita dai sanitari del 118, la donna ha deciso di restare sulla strada, rifiutando di recarsi al Pronto Soccorso. Il 22enne, richiedente protezione internazionale da maggio 2023, è stato arrestato dai Carabinieri che hanno informato l’Autorità giudiziaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato portato in carcere e deve rispondere di violenza sessuale.

Terzo caso in tre giorni

Si tratta del terzo episodio denunciato in pochi giorni tra Bologna provincia: la notte tra venerdì e sabato, un tentato stupro in via Belle Arti, ai danni di una 30enne. I presunti responsabili, fermati dai Carabinieri, sono due minori. E’ di ieri la notizia di una ragazzina è stata aggredita da un 21enne durante una festa patronale a San Giorgio di Piano: prima l’avrebbe palpeggiata e baciata, poi avrebbe tentato di trascinarla via, ma è stato fermato da alcuni passanti.

