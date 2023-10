Salerno, malore fatale: muore direttore del Conservatorio

Un improvviso malore, accusato dopo aver presenziato a un concerto nella ricorrenza del 150esimo anniversario della nascita del grande compositore e pianista russo Sergej Rachmaninov, nella chiesa di San Giorgio, ha spento Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno, a soli 58 anni.

Ad annunciarlo è stato un messaggio apparso, ieri sera, sui canali Social del Conservatorio, che lo definisce «Maestro insostituibile e punto di riferimento per tutti i docenti e studenti». E prosegue: «La comunità intera del Conservatorio si stringe alla famiglia e ai suoi affetti più cari. Ritenuto doversi proclamare, in segno di cordoglio e rispetto, il lutto per l’intera istituzione del Conservatorio nella giornata di lunedì 2 ottobre 2023».

