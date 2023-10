Mantova, violenza sessuale su una barista: arrestato straniero

I carabinieri della Compagnia di Mantova hanno arrestato un 25enne per violenza sessuale nei confronti della barista.

Salvata dal suo violentatore grazie all’intervento dei carabinieri, chiamati da un passante che era stato attirato dalle grida di una donna. Ora un 25enne straniero è in carcere a Mantova con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della barista del locale dove stava passando la serata. L’episodio si è verificato a Mantova alcuni giorni fa.

L’assalto all’ora di chiusura

Il 25enne per entrare in azione aveva aspettato che all’interno del bar non ci fossero più avventori. A quel punto, rimasti solamente lui e la barista, è passato all’azione: si è avvicinato alla donna e ha iniziato a lasciarsi andare ad una serie di palpeggiamenti e strusciamenti.

Fortunatamente però in quel momento lungo la strada su cui affaccia il bar stava passando un uomo che subito si è accorto delle grida di aiuto della donna. Compresa la situazione, il passante non ha esitato a chiamare il numero unico di emergenza.

Nel giro di pochi istanti sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mantova che, entrati nel bar, hanno posto fine all’episodio: l’intervento dei militari infatti ha scongiurato che il 25enne andasse oltre palpeggiamenti e strusciamenti.

Portato in carcere a Mantova

Dopo le formalità del caso, il giovane violentatore è stato portato in carcere a Mantova, dove si trova anche ora al termine dell’interrogatorio di garanzia. La donna, incolume ma sotto shock, subito dopo l’episodio è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova per gli accertamenti del caso.

