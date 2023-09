Roma, 32enne picchiata e violentata: arrestato egiziano

Bloccata, molestata, picchiata ed abusata nel giardino di piazza dei Consoli. Vittima una 31enne italiana che nel tardo pomeriggio dello scorso 23 agosto è riuscita a sfuggire alle violenza del suo aguzzino, trovando riparo in un negozio della zona. Insieme al titolare ha allertato le forze dell’ordine. Ai carabinieri la donna ha raccontato l’accaduto. Ieri, dopo oltre un mese di indagine, il preseunto responsabile è finito in manette. Si tratta di un egiziano, senza fissa dimora coetaneo della vittima, conosciuto in zona, che nell’immediatezza dei fatti si era reso irreperibile. A lanciare la notizia, confermata a RomaToday da fonti ufficiali, l’edizione odierna de Il Messaggero.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia Casilina, l’uomo e la vittima si conoscevano. Giunti a piazza dei Consoli – non lontano dai giacigli che ospitavano il senza dimora – la ragazza ha provato ad allontanarsi per raggiungere il fidanzato. A quel punto il 31enne l’ha bloccata, palesando le proprie intenzioni. Una violenza sessuale consumata, come accertato dai sanitari e come denunciato dalla stessa ragazza.

Da subito la donna ha indicato il responsabile dello stupro, ma i carabinieri, giunti sul posto, non l’hanno trovato. Indagini serrate che si sono chiuse grazie anche al supporto di altri senza dimora che hanno aiutato a indicare con certezza del 31enne egiziano il presunto responsabile delle violenze.