Svezia: guerra tra gang, violenza senza precedenti

Il primo ministro svedese giovedì ha detto di aver convocato il capo dell’esercito per discutere di come le forze armate possano aiutare la polizia ad affrontare un’ondata di criminalità senza precedenti che ha scioccato il paese con quasi ogni giorno sparatorie e bombardamenti.

Coinvolgere i militari nella lotta al crimine sarebbe un passo molto insolito per la Svezia, sottolineando la gravità della violenza delle bande che ha causato una dozzina di vite in tutto il paese questo mese, tra cui adolescenti e passanti innocenti.

Il primo ministro Ulf Kristersson ha detto che avrebbe incontrato il comandante supremo delle forze armate e il commissario di polizia nazionale venerdì per esplorare ” come le forze armate possono aiutare la polizia nel loro lavoro contro le bande criminali.”

Non è stato immediatamente chiaro in quale veste i militari sarebbero coinvolti, ma le proposte precedenti si sono concentrate sui soldati che assumono compiti di protezione dalla polizia per liberare più risorse per la lotta al crimine.

“La Svezia non ha mai visto nulla di simile”, ha detto Kristersson in un discorso televisivo alla nazione. “Nessun altro paese in Europa sta vedendo qualcosa di simile.”

La Svezia è alle prese con la violenza delle bande per anni, ma l’ondata di sparatorie e attentati a settembre è stata eccezionale. Tre persone sono state uccise durante la notte in attacchi separati con sospetti legami con bande criminali, che spesso reclutano adolescenti in quartieri di immigrati socialmente svantaggiati per effettuare colpi. Una delle vittime era una donna di 20 anni morta in un’esplosione a Uppsala, a nord di Stoccolma. I media svedesi hanno detto che probabilmente non era l’obiettivo previsto dell’attacco.

Il quotidiano Dagens Nyheter ha detto che un rapper di 18 anni è stato ucciso mercoledì in una sparatoria fuori da un complesso sportivo alla periferia di Stoccolma.

Più di 60 persone sono morte nelle sparatorie l’anno scorso in Svezia, la cifra più alta mai registrata. Quest’anno è sulla buona strada per essere lo stesso o peggio. I media svedesi hanno collegato l’ultima ondata di violenza a una faida tra fazioni rivali di una banda criminale nota come Foxtrot network.

All’inizio di questa settimana, due potenti esplosioni hanno squarciato abitazioni nella Svezia centrale, ferendo almeno tre persone e danneggiando edifici.

Il governo di centro-destra di Kristersson ha preso il potere l’anno scorso con la promessa di diventare duro con il crimine, ma finora non è stato in grado di arginare la violenza. Il governo e l’opposizione di sinistra hanno scambiato accuse su chi è la colpa della situazione. L’opposizione afferma che il governo ha reso il paese meno sicuro mentre Kristersson ha dato la colpa alle “politiche migratorie irresponsabili e alla mancata integrazione” sotto il precedente governo.

La Svezia si è distinta a lungo in Europa insieme alla Germania per avere politiche di immigrazione liberali e accogliere centinaia di migliaia di richiedenti asilo provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa. Da allora la Svezia ha fortemente limitato i livelli di migrazione, citando l’aumento dei livelli di criminalità e altri problemi sociali.

Kristersson ha detto di aver incontrato il sindaco di New York Eric Adams la scorsa settimana per imparare dagli sforzi della città per combattere il crimine, compresi i metodi di sorveglianza e i sistemi di rilevamento delle armi.

Il primo ministro ha detto che il governo sta rivedendo il codice penale svedese per dare alla polizia più poteri, ai criminali pene più lunghe e ai testimoni una migliore protezione.

“Le leggi svedesi non sono progettate per guerre tra bande e bambini soldato”, ha detto Kristersson.

