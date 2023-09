Gualtieri “vaccinato” e di nuovo positivo al Covid

Per la seconda volta, il Covid 19 non ha risparmiato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, che oggi avrebbe dovuto presenziare alla conferenza stampa sull’ex Fiera di Roma in Campidoglio, ha partecipato in videocollegamento annunciando la sua positività al virus.

“Purtroppo ho appena appreso di aver contratto il Covid e non posso essere lì con voi in presenza”, ha esordito Gualtieri che ha poi rassicurato: “Sto bene ma per il momento dovrò rimanere a casa”.

Gualtieri è vaccinato e si è sempre espresso a favore dell’inoculazione complimentandosi, a suo tempo, con Zingaretti per l’alta percentuale di “vaccinati” raggiunta nella regione Lazio.