Udine, maxi rissa e coltellate tra stranieri: un ferito grave

Maxi rissa a suon di calci e pugni proprio in centro a Udine. Ieri sera, mercoledì 27 settembre, circa dieci persone si sono affrontate tra via Mercatovecchio, piazza Libertà e via Rialto. Dalle prime ricostruzioni pare che ad accendere il diverbio sia stato un gruppo di stranieri, probabilmente di nazionalità pakistana e indiana. L’alterco è diventato subito violento e dalle parole si è passati ai lanci di bottiglie, bicchieri e di altri oggetti. Il gruppo si è spostato tra la piazza e le vie adiacenti, recando anche danni a tre bar.

A un certo punto è spuntato anche un coltello e un giovane di 26 anni è stato ferito al torace in modo grave. Soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza è stato trasportato con urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nella notte il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della rissa sono giunte in breve tempo una decina di pattuglie di polizia e carabinieri. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per poter ricostruire quanto accaduto, identificare i partecipanti all’episodio violento e rintracciare l’autore dell’accoltellamento ai danni del 26enne ricoverato. www.udinetoday.it