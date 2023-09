Traffico di droga, arrestato capo di banda di nigeriani

I carabinieri del radiomobile di Vicenza hanno arrestato un nigeriano contro il quale era stata emessa un’ordinanza di custodia in carcere dal gip del tribunale di Venezia su richiesta della procura distrettuale antimafia. Analoghi provvedimenti sono stati già eseguiti verso altre 18 persone.

L’uomo arrestato è ritenuto uno dei quattro promotori dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga che come base operativa aveva Vicenza ma con diramazioni in tutte le regioni d’Italia. Individuato alla stazione di Cantello Gaggiolo in provincia di Varese, verso il confine, è stato fermato su un treno diretto in Svizzera.

https://www.lapiazzaweb.it