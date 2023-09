A Prato sparatoria in una sala biliardo: il bilancio è di due uomini trovati morti con ferite da arma da fuoco alla testa. Si tratterebbe di due cittadini di nazionalità cinese, entrambi attorno ai 40 anni. Altre tre persone, tutte di nazionalità cinese, sono state trasportate in ospedale perché, in preda al panico, si sono lanciate dalla finestra del locale dove è avvenuta la sparatoria. Indaga la polizia. tgcom24.mediaset.it