Violenza sessuale, minacciata con coccio di bottiglia alla gola: denunciato marocchino

Torino – Un tentativo di violenza sessuale è stato sventato da una pattuglia della guardia di finanza impegnata in un controllo ordinario del territorio la sera di martedì 19 settembre 2023 in corso Palermo a Torino. Una donna sulla trentina, che stava tornando a casa, è stata avvicinata da un 23enne marocchino che le ha chiesto un’informazione e, prima che potesse rispondere, ha afferrato una bottiglia rompendola e costringendola a baciarlo. Poi l’ha afferrata per i polsi e per il collo, le ha puntato il coccio alla gola e l’ha costretta a consegnargli tutti gli averi in suo possesso. Infine ha cercato di trascinarla in un posto riparato.

A un certo punto la vittima è riuscita a divincolarsi dalla sua presa e ad attrarre l’attenzione della pattuglia gridando. I finanzieri hanno soccorso la donna e hanno bloccato l’aggressore, con grande difficoltà e l’intervento di rinforzi, visto che era alterato e violento. Il ragazzo è stato poi denunciato per violenza sessuale, rapina e lesioni personali. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco in stato di choc: sicuramente impiegherà diverso tempo a superare questa terribile esperienza, www.torinotoday.it