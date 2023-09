Lia Quartapelle: ‘ho ricevuto da Zelensky l’onorificenza “Principessa Olga”‘

“Mi sono appassionata sin da subito alla causa dell’Ucraina e per quanto ho potuto mi sono battuta per la libertà di un popolo che ho imparato a conoscere e stimare. Ricevere da Zelensky l’onorificenza Principessa Olga mi onora e mi riempie di felicità”

Lo scrive su X Lia Quartapelle, deputata Pd.

(La principessa Olga di Kiev fece seppellire vivi 20 Drevljani per rimanere al potere. In un’altra occasione fece rinchiudere i saggi Drevljan in un palazzo e li bruciò vivi).