Miocardite, muore vigile del fuoco di 52 anni

La città di Messina è in lutto per la perdita improvvisa di un vero eroe, Francesco Alleruzzo, un vigile del fuoco di 52 anni noto per la sua robusta salute e il suo coraggio nelle operazioni di salvataggio acquatico. La notizia della sua morte ha colpito tutti come un fulmine a ciel sereno, poiché sembrava che nulla potesse fermare questo uomo coraggioso e determinato.

La sua vita – scrive www.messinaindiretta.it – è stata troncata in modo tragico quando ha cominciato a sentirsi male a causa di una febbre improvvisa e altissima. Alleruzzo è stato condotto al Policlinico Universitario di Messina, dove è stato sottoposto a una serie di esami medici. La diagnosi è stata scioccante: miocardite, un’infiammazione del cuore di origine sconosciuta. Nel giro di poco tempo, la situazione è precipitata, costringendo i medici a intubarlo, ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, Francesco Alleruzzo non ce l’ha fatta.