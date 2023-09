Modena, molestie sessuali su bambino di 6 anni: arrestato turco

Un cittadino turco di 37 anni e’ stato fermato dalla polizia di Modena, indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale aggravata. L’indagato, in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool, si e’ avvicinato ad alcuni bambini intenti a giocare per poi abbracciarne uno di sei anni, baciarlo e leccarlo sul viso.

E’ accaduto intorno alle 2 e 50 di domenica scorsa, quando la squadra volante e’ intervenuta in piazza Matteotti per la segnalazione di una rissa in atto. Giunti sul posto, gli agenti hanno separato e identificato i due litiganti. Erano presenti altre persone non direttamente coinvolte e gli agenti hanno raccolto informazioni dai testimoni e acquisito elementi utili alle indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Da quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 2 e 40, al parco Novi Sad, si trovavano alcune famiglie con i propri figli, intente a preparare dei sacchetti alimentari in vista di una festa che si sarebbe svolta l’indomani. In quel momento il 37enne ha molestato il bambino. Dopo si e’ allontanato con una bottiglia di whisky in mano verso corso Cavour fino a piazza Matteotti, dove e’ stato raggiunto dal padre che era stato informato di quanto accaduto dal bambino, corso in lacrime dai genitori. A quel punto ne e’ scaturita una colluttazione. Il gip, in seguito all’udienza e all’interrogatorio del fermato, ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.

