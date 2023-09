Blinken: ‘Kiev disposta a negoziare se la Russia mostrerà interesse per la diplomazia’

Mosca installa nuovi siti militari al confine con la Finlandia. Immagini satellitari pubblicati dal media Yle mostrano che la Russia ha costruito in breve tempo nuovi siti militari vicino al confine finlandese. “In mezzo al deserto artico, in un attimo sono sorti tre grandi edifici a soli 50 chilometri dal Paese scandinavo. Le basi vengono utilizzate dalla Brigata artica dell’esercito della Federazione”.

“Kiev disposta a negoziare”

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha detto di essere convinto che l’Ucraina sia pronta a negoziare con la Russia, se Mosca dimostrerà interesse per una soluzione diplomatica del conflitto in corso in Europa orientale. Intervistato dall’emittente televisiva “Abc News”, Blinken ha dichiarato che “per ballare il tango bisogna essere in due. Al momento non abbiamo indicazioni che (il presidente russo) Vladimir Putin sia interessato ad un confronto diplomatico significativo. Se lo farà, penso che gli ucraini saranno i primi a confrontarsi, e noi saremmo immediatamente dietro di loro”. tgcom24.mediaset.it