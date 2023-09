Vercelli, malore sul lavoro: muore bancario di 27 anni

Si è sentito male mentre era lavoro, nella filiale di piazza Mazzucchelli della Banca Popolare di Sondrio. Avrebbe detto ai colleghi: “Esco a prendere un po’ d’aria”. Poi il malessere, i soccorsi del 118 e il trasferimento all’ospedale di Alessandria, dove ieri (venerdì 8 settembre), purtroppo, è deceduto. Questo il dramma che ha colpito, nella mattinata di giovedì 7 settembre, Simone Boggiani, gestore della filiale vercellese dell’istituto bancario lombardo. Aveva solo 27 anni ed era originario di Mortara, dove viveva. Lascia i genitori e un fratello.

Laureato a Pavia in Economia e Commercio, era stato assunto dalla Banca Popolare di Sondrio nel 2020, dopo aver anche fatto una bella esperienza Erasmus all’università spagnola di Castilla La Mancha. Il 27enne era un grandissimo appassionato di sport ed era stato anche un valido portiere di calcio, prima nel Mortara, dove aveva iniziato, e successivamente nel Robbio, società con la quale aveva conquistato la Seconda Categoria. Negli ultimi anni si era avvicinato, con successo, al padel, diventando una presenza conosciuta al circolo “Shpb” di Castel d’Agogna.

La data dei funerali non è ancora stata fissata. Il magistrato ha infatti disposto l’esame autoptico per stabilire le cause dell’improvviso decesso. https://www.vercellinotizie.it