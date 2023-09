BRICS: PIAZZA LIBERTA’, intervento di Stefano Vernole

BRICS, economie emergenti, detronizzazione del dollaro e declino della supremazia Usa

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Stefano VERNOLE – Responsabile relazioni esterne del Centro Studi Eurasia-Mediterraneo – estratto dalla puntata di sabato 9 settembre 2023

Quando sono nati i BRICS e perchè: gli accordi finanziari e gli scambi commerciali in moneta diversa dal dollaro.

“Il passaggio significativo è quello del 2008. Dopo la crisi dei mutui subprime, il fatto che il fallimento della Lehman Brothers abbia contagiato alcune banche cinesi molto importanti, ha messo subito sull’avviso Pechino che ha iniziato a pensare di alleggerire la propria quotazione, il proprio acquisto di titoli di Stato statunitensi. Ricordiamo che per tanti anni la Cina è stata il più grosso detentore di titoli di Stato americani proprio perché, oltre a essere il dollaro la moneta di valuta di riserva mondiale, era essenziale anche per l’acquisto di materie prime sul mercato internazionale di cui la Cina ovviamente necessitava per il proprio sviluppo. Ecco questo è stato un primo passaggio.”

BRICS è l’acronimo di un gruppo di paesi: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa che nel 2010 hanno sbattuto la porta in faccia al FMI e si sono uniti.

Come ha annunciato il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa al termine del 15° summit del gruppo tenutosi a Johannesburg lo scorso 22-24 agosto, a gennaio prossimo aderiranno anche Arabia Saudita, Argentina, Egitto, EmiratiArabiUniti, Etiopia e Iran.

Diventeranno così 11 paesi che rappresenteranno il 46% della popolazione; del pianeta il 30% del Prodotto interno lordo; il 43% della produzione di petrolio.

Ma, non è finita qui. Altre 16 nazioni hanno già richiesto di aggregarsi e altri 17 paesi hanno manifestato interesse a farne parte.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

