Roma, scippo ad anziana: indiano pestato dai passanti

Uno scippo ad un’anziana, con il colpevole colto sul fatto. Nasce da qui la rabbia di un gruppo di cittadini della zona del Quarticciolo e di automobilisti in transito che, dopo aver fermato il furto, si sono in contemporanea scagliati contro il responsabile. Un pestaggio in piena regola, con lo scippatore buttato a terra e travolto da una sequela di calci da parte di più persone. La scena è stata filmata da un residente di via Ugento e da ieri sta passando di whatsapp in whatsapp, finendo anche su alcuni profili social.

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, i fatti risalirebbero proprio alla giornata di ieri, giovedì 7 settembre. Un episodio che, una volta di più, conferma la situazione fuori controllo della zona attorno alla Togliatti.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto, giovedì 7 alle 12, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il responsabile, un cittadino indiano di 26 anni, processato oggi, 8 settembre, per direttissima per rapina. Secondo quanto si apprende i militari della compagnia Casilina avrebbero acquisito il video e sarebbero sulle tracce anche dei responsabili del pestaggio. Lo scippatore ha riportato la frattura del setto nasale.