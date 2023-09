Usa: un altro miliardo di dollari per armi a Kiev

Gli aiuti statunitensi consentiranno alla controffensiva ucraina di “acquisire slancio”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita a Kiev dove ha annunciato nuovi aiuti da Washington all’Ucraina “per un totale di oltre un miliardo di dollari” per far fronte all’invasione russa. “Gli Stati Uniti sono impegnati a dare all’Ucraina i mezzi per scrivere il suo futuro. Oggi annunciamo nuovi aiuti per un totale di oltre 1 miliardo di dollari”, ha detto.

L’Ucraina sta facendo progressi “molto incoraggianti” nella sua controffensiva contro le forze russe. Lo dice il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. “Vediamo gli importanti progressi che si stanno facendo ora nella controffensiva e questo è molto, molto incoraggiante”, ha detto Blinken. Il segretario di Stato Usa ha anche ribadito che Washington continuerà a camminare “fianco a fianco” con l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito il segretario di Stato americano Antony Blinken che si presenta un inverno difficile. “Ci aspetta un inverno difficile – ha detto Zelensky -, ma siamo felici di non essere soli ad affrontare questo inverno. Lo faremo insieme ai nostri partner”. Il presidente ucraino ha ringraziato Blinken per l’aiuto fornito al settore energetico ucraino, che lo scorso anno è stato martoriato dai sistematici attacchi russi.

