Politici svedesi boicottano il Nobel dopo l’invito alla Russia

ROMA, 01 SET – Il direttore generale della Fondazione Nobel, Vidar Helgesen, ha affermato che in merito alle polemiche sull’invito di rappresentanti di Russia e Bielorussia alla cerimonia dei premi in programma il 10 dicembre a Stoccolma “c’è stato un malinteso generale. Sono invitati alla cerimonia di premiazione, ma non al banchetto”, ha dichiarato al quotidiano svedese Aftonbladet, mentre diversi politici svedesi, tra cui leader dei Verdi, del centro e della sinistra, hanno detto che avrebbero boicottato la cena di gala a causa dell’invito dell’ambasciatore russo.

Anche il primo ministro svedese ha detto di non essere d’accordo con la Fondazione Nobel che ha invitato gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alla serata del Nobel di quest’anno, aggiungendosi alle crescenti critiche alla decisione.

“La Fondazione ovviamente decide chi invitare. Ma come molti altri, sono rimasto molto sorpreso che la Russia sia stata invitata”, ha detto il Ulf Kristersson in una dichiarazione scritta all’Afp. “Non l’avrei fatto se avessi gestito gli inviti a una cerimonia di premiazione e capisco che ciò sconvolga molte persone sia in Svezia che in Ucraina”, ha aggiunto.

Giovedì, la Fondazione Nobel – che organizza la cerimonia annuale del premio Nobel e il banchetto a Stoccolma – ha dichiarato che estenderà un invito a tutti gli ambasciatori dei Paesi che hanno rappresentanze in Svezia o Norvegia. Nel 2022, la Fondazione ha deciso di non invitare gli ambasciatori russo e bielorusso per via della guerra in Ucraina, e l’inviato iraniano a causa della repressione delle proteste nel Paese. (ANSA)