Lampedusa, sbarchi record. Autorità: “tutto sotto controllo”

E’ di nuovo emergenza a Lampedusa. Sono 4.267 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, dove nella notte si sono registrati altri 4 sbarchi. Secondo quanto riferito, la situazione è comunque sotto controllo grazie al lavoro di polizia e Croce Rossa. La Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 690 persone. In 550 verranno imbarcati sul traghetto Galaxy per Porto Empedocle, altri 140 saranno trasferiti con voli militari a Pratica di Mare e Pisa.

Il ministro D’Urso sul posto

A Lampedusa si è recato in visita il ministro Urso, mentre sull’isola di Livorno è giunta la nave Humanity 1 con 57 migranti a bordo salvati al largo della Libia. Completato anche lo sbarco dei 168 migranti della Geo Barents a Brindisi.

Situazione sotto controllo

Nonostante i consistenti arrivi e le presenze ben oltre la capienza dell’hotspot, le autorità assicurano che la situazione nell’isola siciliana rimane al momento sotto controllo grazie al lavoro delle forze dell’ordine e delle organizzazioni umanitarie impegnate nei soccorsi e nella prima accoglienza. TiscaliNews