Malore mentre fa colazione, muore 30enne a Otranto

Un turista 30enne in vacanza a Otranto è morto questa mattina per un improvviso malore che lo ha colto mentre stava facendo colazione insieme alla fidanzata nel b&b dove alloggiavano. L’uomo era originario di Pieve Fassiraga, in provincia di Lodi.

E’ stata la giovane fidanzata a dare l’allarme chiamando il 118 dopo aver tentato inutilmente di prestare i primi soccorsi.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto per il 30enne non c’era più nulla da fare.

Sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale.

Il magistrato di turno al termine dell’esame esterno ha disposto la restituzione della salma ai familiari. La fidanzata della vittima, sotto chock, è stata portata in ospedale. ANSA