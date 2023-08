Fallita Alco spa di Rovato, dava lavoro a 750 persone

È il sipario definitivo sull’azienda L’Alco spa di Rovato, fondata dalla famiglia Conter, un piccolo colosso nostrano della grande distribuzione che a pieno regime dava lavoro a oltre 750 persone. Il Tribunale di Brescia, con sentenza datata 17 agosto, ne ha dichiarato il fallimento: i creditori che vantano diritti reali e mobiliari hanno 30 giorni per la presentazione delle domande di insinuazione. È fissato invece per il 22 dicembre il termine per il deposito di ammissione allo stato passivo, per il 24 gennaio l’esame dello stato passivo davanti al giudice.

I numeri della crisi

La società gestiva i marchi Despar, Eurospar, Interspar e Alta Sfera Cash&Carry di tutta la Lombardia, prima della crisi degli ultimi anni che ha comportato alla cessione di tutti i punti vendita a Migross e Conad. Come scrive Bresciaoggi, erano stati ceduti anche altri immobili o rami d’azienda di Castrezzato, Leno, Ghedi, Braone, Palazzolo, San Paolo, Monthichiari, Calcinato e Rovato.

Your browser does not support the video tag.

Alla società è stato quantificato un passivo di 139 milioni di euro, a fronte di un attivo di 48 milioni. I creditori hanno bocciato l’ultima proposta de L’Alco spa e il tribunale ne ha dichiarato il fallimento. Erano già fallite anche le società, riconducibili a L’Alco, Gestione Centri Commerciali spa e L’Alco Grandi Magazzini spa.

www.bresciatoday.it