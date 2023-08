Foggia, abusi sessuali sul figlio 11enne della moglie: arrestato straniero

FOGGIA – Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e violenza privata ai danni del figlio undicenne della moglie: per questi reati la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Foggia, e convalidato questa mattina dal gip, nei confronti di un cittadino straniero.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, si trova in carcere. I reati contestati sarebbero stati compiuti nel corso dell’ultimo anno. www.lagazzettadelmezzogiorno.it