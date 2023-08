Brucia tetto di una scuola a Mignanego, pannelli solari possibile causa del rogo

Intervento dei vigili del fuoco a Mignanego per l’incendio del tetto di una scuola di via Visegni. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il plesso che ospita la scuola d’infanzia, la primaria e la secondaria. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo. Indagano i carabinieri.

Malfunzionamento pannelli solari possibile causa rogo a scuola

Potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento del sistema dei pannelli solari l’incendio sul tetto della scuola Benedetto Croce, in via Visegni, a Mignanego. E’ l’ipotesi più accreditata dai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo. Il plesso scolastico fino a giugno era frequentato da circa 300 alunni.

“Regione Liguria è in costante contatto con il sindaco di Mignanego Maria Grazia Grondona per seguire gli aggiornamenti in merito all’incendio” si legge in una nota. “Siamo a disposizione del territorio per eventuali interventi della Protezione Civile a supporto del grande lavoro dei vigili del fuoco e dei soccorritori impegnati sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita e nessun residente è isolato; sul posto sono presenti due ambulanze in via precauzionale”. ANSA