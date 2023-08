Pakistan, chiese cristiane attaccate e bruciate dagli islamisti

Sono state attaccate questa mattina diverse chiese nel quartiere cristiano a Jaranwala, nella diocesi di Faisalabad, in Pakistan. Una folla armata di spranghe e bastoni ha occupato innanzitutto la chiesa cattolica picchiando il catechista. Il parroco, padre Khalid Mukhtar, e’ riuscito a mettersi in salvo.

E’ stata saccheggiata e distrutta anche la chiesa dell’Esercito della Salvezza, una delle piu’ antiche della zona, la chiesa presbiteriana e la chiesa di Shehroonwala. A scatenare l’attacco degli estremisti islamici sarebbero state presunte accuse di blasfemia nei confronti di due cristiani che vivono nel quartiere. Accuse che vengono invece definite infondate dagli stessi cristiani. ANSA

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL

— Bishop Azad Marshall (@BishopAzadM) August 16, 2023