Transumanesimo, conferenza del prof. Trabucco a Oristano

Si è svolta venerdì 11 agosto 2023, ad Oristano, presso l’aula magna dell’ex Istituto di Scienze religiose, la conferenza tenuta dal prof. Daniele Trabucco (SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “san Domenico” di Roma/Polo territoriale “Unidolomiti” di Belluno) avente a tema “Il transumanesimo, ovvero l’ultima follia della modernità“.

Ospite del prof. don Roberto Caria (Associato di Teologia morale sociale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna), autorevole tomista e mente brillante non solo del presbiterio oristanese ma anche di quello sardo, e dell’associazione culturale “Tabità”, Trabucco ha messo in guardia dai pericoli dell’ideologia transumanista, evidenziando come questa, in nome della massimizzazione della felecità, instauri in realtà una dittatura permanente dei bisogni e delle necessità che richiede l’adozione di norme per soddisfare questo fine. Norme, ovviamente, tali da comportare un vero e proprio totalitarismo etico (gli stili di vita da tenere, gli alimenti di cui cibarsi etc.).

Insomma, ha ammonito Trabucco, il rischio di vivere in uno stato di strisciante insoddisfazione, deve portare a mettere l’essere con la sua identità ontologica, del quale parla Cornelio Fabro, al centro di qualunque prospettiva filosofico/politica e filosofico/giuridica. Il seminario è stato impreziosito dalla presenza di Francesco Borgonovo, vice/direttore del quotidiano “La Veritá”, il quale, nel suo saluto introduttivo, ha sottolineato la deriva gnostica dell’ideologia transumanista che si pone l’obiettivo di “correggere la creazione”, in quanto ritiene che il creato non sia “cosa buona”, come scrive l’autore sacro nella “Genesi” (il primo libro della Bibbia), ma un quid che l’uomo puó e deve rendere sempre più perfettibile. Tanta la partecipazione di pubblico proveniente da ogni parte della Sardegna e dal continente.

Daniele Trabucco – costituzionalista