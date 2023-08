PIAZZA LIBERTA’, intervento della dott.ssa Patrizia Gentilini

5G: pericolosi gli effetti biologici dei campi elettromagnetici

PIAZZA LIBERTA’, intervento dott.ssa Patrizia Gentilini – medico, oncologa, ematologa membro del Comitato Medico Scientifico Indipendente (CMSI) – estratto dalla puntata di sabato 12 agosto 2023

Il Governo (per ora) ha fatto marcia indietro sulla decisione di aumentare gli attuali standard di rischio elettromagnetico che potrebbero essere nocivi per la salute pubblica e, in particolare, per l’incolumità dei soggetti vulnerabili come bambini, donne in gravidanza, malati cronici, malati di tumore e persone elettrosensibili, che doveva essere trattato nel CDM dello scorso lunedì.

La notizia che il Governo stia prendendo in considerazione la possibilità di aumentare il valore di attenzione di 6 V/m per i luoghi di vita dove si permane più di 4 ore è motivo di grande preoccupazione. La radiofrequenza è stata infatti associata a diverse problematiche sanitarie da parte di autorevoli studiosi.

PIAZZA LIBERTA', intervento dott.ssa Patrizia Gentilini – medico, oncologa, ematologa membro del Comitato Medico Scientifico Indipendente (CMSI) – estratto dalla puntata di sabato 12 agosto 2023

