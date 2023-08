Migranti, 250 sbarcano a Pantelleria

PANTELLERIA – Maxi ondata di migranti in arrivo oggi a Pantelleria. Nel pomeriggio sono giunti sull’isola 250 i migranti. Con vari sbarchi, avvenuti in prevalenza in località Scauri, ma parecchi quelli recuperati in mare dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza.

La maggior parte dei migranti è di origine tunisina, tra cui circa una ventina di donne e quasi 100 minori. Al momento tutto i migranti si trovano per le procedure sanitarie e di pre-identificazione presso il punto di crisi ubicato nella caserma Barone in attesa del successivo trasferimento a Trapani.

https://livesicilia.it