Le tre regole del pensiero di gruppo

1. ILLUSIONE

Un gruppo di persone arriva a condividere una convinzione che non si basa sulla realtà: un’illusione.

2. CONSENSO

Poiché la convinzione non corrisponde alla realtà esterna, il gruppo di persone ricorre ad aggrapparsi all’unica cosa che hanno, un consenso tra loro che l’illusione è la realtà. Da questo punto, la principale giustificazione dell’illusione diventa questo “consenso”.

3. INTOLLERANZA

Qualsiasi persona esterna al pensiero di gruppo con una visione diversa deve essere messa a tacere perché il “consenso” diventa l’unica difesa dell’illusione. Pertanto il gruppo del pensiero di gruppo ricorre alla censura, all’intimidazione e alla “cancellazione” di tutte le opinioni critiche. (Robin Monotti)

THE THREE RULES OF GROUPTHINK

1. ILLUSION

A group of people come to share a belief that is not based in reality: an illusion.

2. CONSENSUS

As the belief does not match external reality, the group of people resort to hanging onto the only thing they have, a consensus between… pic.twitter.com/TiKfsOqSq2

— Robin Monotti (@robinmonotti) August 11, 2023