Biden chiederà al Congresso altri 13 miliardi per Kiev

Il presidente americano Joe Biden chiederà al Congresso l’autorizzazione per altri 13 miliardi di dollari di aiuti di emergenza all’Ucraina. L’ultima richiesta di autorizzazione al Congresso per gli aiuti a Kiev venne avanzata a novembre 2022. All’epoca, venne approvata una somma superiore a quella richiesta dall’amministrazione. Tuttavia, soprattutto nella Camera dei rappresentanti, è da allora cresciuta un’opposizione agli aiuti incondizionati agli ucraini da parte dell’ala trumpiana del Partito repubblicano.

Zelensky: “Non ho dubbi che avremo gli F-16”

L’Ucraina ha bisogno di un numero ancora maggiore di difese aeree e di moderni jet da combattimento per poter proteggere i civili dai missili degli occupanti russi. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale, come riportato Ukrainska Pravda. “Lavoriamo quotidianamente, settimanalmente per garantire che i nostri difensori del cielo abbiano più sistemi di difesa aerea e missili per loro. Domani continuerò questo lavoro, farò del mio meglio per dare maggiore protezione al cielo. “Non ho dubbi che avremo degli F-16 in cielo”, ha concluso Zelensky.

tgcom24.mediaset.it