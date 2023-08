Zelensky: ‘la Russia rimarrà senza navi se continua gli attacchi ai porti’

“Se la Russia continua a dominare il Mar Nero e a bloccarlo con i missili, allora l’Ucraina farà lo stesso, il che è un’equa difesa delle nostre capacità. Se continuano a sparare, alla fine della guerra potrebbero rimanere senza navi”. A dirlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ai media latinoamericani. Secondo il leader ucraino, ora i russi non possono vincere, quindi vogliono mettere l’Ucraina in una situazione di stallo usando armi e violenza. “Pertanto, l’Ucraina risponderà sicuramente a qualsiasi attacco alla popolazione civile e ai corridoi del grano”.

Kiev: “Nessun compromesso su tregua, Mosca si ritiri”

“L’unica ‘base per i negoziati’ è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni di compromesso come ‘cessate il fuoco immediati’ e ‘negoziati qui e ora’ che diano alla Russia il tempo di restare nei territori occupati. Solo il ritiro delle truppe russe al confine del 1991”. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. “Non bisogna farsi illusioni: qualsiasi ‘Minsk-3’ non farà che prolungare la guerra in futuro”.

tgcom24.mediaset.it

Il colonnello USA Douglas Macgregor: Finora sono morti 400.000 ucraini