Viminale: Pronto soccorso rifugi per persone che vivono ai margini della società

“I poli ospedalieri e i pronto soccorso sono sempre più un concentrato di tensioni emotive, un rifugio di persone che vivono ai margini della società e in situazioni di difficoltà. Ecco perché chi fa sicurezza deve fare soprattutto prevenzione.”

La soluzione è aiutare i disperati? NO!

il Viminale scrive su Twitter: “abbiamo incrementato di oltre il 50% i posti di polizia nei poli ospedalieri: in soli 9 mesi, siamo passati da 126 a 189 presidi.

Gli orari sono stati estesi quasi dappertutto dalle 8 alle 20 in strutture di particolare importanza, al ‘San Camillo’ e in altre cinque strutture della città di Roma vi è un’attività h24.

Continueremo a rafforzare gli organici di forze di polizia: è un obiettivo prioritario del governo.”