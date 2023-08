Secondo l’ultimo aggiornamento dell’intelligence del MOD del Regno Unito, le erbacce e gli arbusti in crescita nei campi di battaglia dell’Ucraina meridionale sono la vera ragione dell’offensiva fallita.

According to the latest UK MOD intelligence update, ukrainian weeds and shrubs are the actual reason for the failed offensive. pic.twitter.com/53LVNdVxPR

— Olga Bazova (@OlgaBazova) August 3, 2023