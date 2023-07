Genova, senegalese ubriaco sputa ovuli di crack: arrestato

A Genova un 20enne senegalese è stato arrestato dopo che, da ubriaco, ha finito per sputare una parte degli ovuli di crack che nascondeva nello stomaco.

Il ragazzo era stato notato, nel centro storico, dai carabinieri, che avevano visto come il giovane, nonostante l’evidente stato di ubriachezza, continuasse a bere. Visitato all’ospedale Galliera, ha poi accusato un malore e ha espulso dalla bocca 15 ovuli di crack per un totale di circa 7 grammi. Esami strumentali hanno mostrato altri 8 involucri nello stomaco del ragazzo.

Hashish e contanti – Il ragazzo era stato portato in ospedale a causa delle condizioni fisiche in cui si trovava: proprio in ospedale in seguito a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 46 grammi di hashish e 190 euro in contanti. Il proprietario dell’esercizio commerciale dove i ragazzo è stato trovato ubriaco dai carabinieri, è stato denunciato per aver continuato a somministrare alcol all’arrestato nonostante l’evidente stato di ubriachezza.

tgcom24.mediaset.it