Lettera ad Armando Manocchia

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Armando,

come sai a causa dei miei problemi non scrivo ormai da tempo immemore sulle vicende della Repubblica di San Marino e le sue bizzarrie a-giuridiche, a-democratiche, a-europeistiche né, tantomeno, sui giochini che lassù continuano a mettere in atto (italiani e locali ben s’intende!) sempre a vantaggio di qualcuno che lavora nell’ombra di qua e di là dall’esile confine.

Ormai ogni tanto leggo qualche mio epigone che cerca di sostituirmi nella battaglia a favore anche della cittadinanza locale che a questo punto viste tutte le evidenze o ci fa o ci è e quindi viene da domandarsi perché continuare a sventolare verità sulla gestione finanziaria e soprattutto bancaria del Paese arroccato sul Titano meno di quanto lo sia su posizioni ormai al di là dell’insostenibile nel 2023.

Eppure pare che nonostante l’acqua alla gola (se la vogliamo chiamare acqua) lassù ci sia chi continua a credere di poter prendere per i fondelli le Agenzie di Rating, FMI, BCE, Banca d’Italia (e vai a capire tu se poi anche in questa sede non ci siano protezioni varie per i “gamblers” biancoazzurri, magari vicini a qualche senatore dai 46 (!!!) incarichi che gli tiene “bordone”).

Del resto dopo quanto pubblicato dal tuo sito negli anni, di fatto poi confermato nella relazione della locale Commissione Consiliare d’inchiesta sul dissesto bancario, la situazione pare non abbia fatto che peggiorare anche in questo periodo in cui io, purtroppo, ho dovuto tirare i remi in barca per le questioni che sai, oltre che per intimidazioni ricevute a manibasse.

Che dire infatti della locale Banca Centrale e della sua vigilanza che a prescindere da chi l’ha governasse ha controllato il sistema bancario locale se e come le pareva (lo scrive in soldoni anche la CEDU in una recentissima sentenza) che oggi prosegue il suo lavoro indisturbata nonostante non abbia un Condir in linea con quanto stabilito dal proprio statuto senza che nessuno dagli scranni del Governo da cui di fatto dipende muova un dito?

Ma del resto, dopo quanto sappiamo e abbiamo letto relativamente a rinvii a giudizio dei suoi vertici per sciocchezzuole come associazione a delinquere, abuso di potere, riciclaggio, amministrazione infedele, interesse privato in atti d’ufficio e truffa aggravata ai danni, quanto ai rapporti con Servizi Segreti del nostro Paese, pissi pissi bao bao con la nostra GdF, menzogne e spergiuri propinati addirittura in Tribunale dalla sua attuale Presidente senza che nessuno muova foglia, Ambasciatori rimossi, altri la cui posizione accanto ai vari imputati di cui sopra come dice la Stampa locale sarebbe da chiarire e quant’altro riassumibile leggendo i link in calce, “xa vut speré?” come dicono in Romagna. (Trad: cosa vuoi sperare?)

Forse l’unica cosa da sperare è che i sammarinesi un giorno ti riconoscano il dovuto visto che sugli argomenti in questione tu non sei certo tra coloro che non danno spazio a differenza di quelli che non aprono mai bocca in maniera cristallina sugli affari di lassù come chi lavora sulla nostra Stampa – che comunque, effettivamente naviga sempre in posizioni imbarazzanti nella classifica di RSF nonostante ci si definisca Paese democratico – nonostante il fatto che è l’Italia che per conto di BCE fornisce gli euro in quota ai sammarinesi (delinquenti od onesti che siano).

Concludo questa mia veloce apparizione augurando a te e al tuo staff buone ferie.

Lettera firmata



