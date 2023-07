Forum di San Pietroburgo, intervento di Vladimir Putin

(video di Visione TV) – Prima di tutto, vorrei porgere un cordiale benvenuto a tutti voi a San Pietroburgo. Grazie per aver risposto all’invito a venire da noi. Nel nostro Paese siete tra amici e persone che la pensano allo stesso modo.

La composizione dei partecipanti alla sessione plenaria del Forum economico e umanitario è molto rappresentativa. Considero simbolico che il programma del vertice Russia-Africa inizi proprio con questo importante evento. Il suo motto – “Tecnologia e sicurezza per il bene dello sviluppo sovrano a beneficio delle persone” – suona davvero rilevante. E, naturalmente, discuteremo l’intera gamma di questioni sull’agenda finanziaria, commerciale, di investimento, educativa e sociale in concomitanza con i cambiamenti dinamici in atto nel mondo nella sfera digitale e dell’informazione. Allo stesso tempo, la linea guida principale è rafforzare il benessere dei nostri cittadini, migliorare le loro condizioni di vita e risolvere problemi urgenti.

Vorrei sottolineare che durante le sessioni di profilo del forum si tengono molte discussioni utili e costruttive – su energia, logistica e trasporti, agricoltura, finanza, sanità. Sono allo studio idee e proposte promettenti su nuovi progetti congiunti reciprocamente vantaggiosi, specifici accordi pratici e contratti commerciali.

Il potenziale dell’Africa è evidente a tutti. Pertanto, il tasso di crescita medio annuo del PIL del continente negli ultimi 20 anni – 4-4,5 per cento all’anno – supera quello globale. La popolazione si avvicina a 1,5 miliardi e cresce più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo. E’ anche caratteristico che la crescita della classe media, che costituisce la principale domanda di beni e servizi moderni, superi indicatori simili nella maggior parte delle regioni del mondo.

La Russia, rappresentata da circoli ufficiali, affari e pubblico, è sinceramente interessata all’ulteriore approfondimento dei molteplici legami commerciali, di investimento e umanitari con il continente, che soddisfa le esigenze di tutti i nostri Stati, contribuisce alla crescita sostenibile e alla prosperità. Vorrei sottolineare che lo scorso anno il commercio russo-africano ha raggiunto i 18 miliardi di dollari. Questo è uno dei risultati evidenti del vertice Russia-Africa.

Sono sicuro che insieme siamo in grado di aumentare il commercio in modo più radicale nel prossimo futuro. E a proposito, solo nella prima metà di quest’anno, il volume delle operazioni di esportazione-importazione con i Paesi africani è cresciuto di oltre un terzo. Anche la struttura del commercio sembra buona: oltre il 50 per cento delle consegne russe in Africa sono macchinari e attrezzature, prodotti chimici e cibo.

Comprendiamo l’importanza di un approvvigionamento alimentare ininterrotto per i Paesi africani, importante per lo sviluppo socioeconomico e per il mantenimento della stabilità politica. Pertanto, prestiamo sempre e continueremo a prestare particolare attenzione alle consegne di grano, orzo, granoturco e altri raccolti di cereali ai nostri amici africani, anche come aiuto umanitario attraverso il Programma alimentare delle Nazioni Unite.

Cari amici, le cifre parlano da sole: l’anno scorso, il commercio di prodotti agricoli tra Russia e Paesi africani è cresciuto del 10 per cento a 6,7 miliardi di dollari, e nel gennaio-giugno di quest’anno è già aumentato di un record del 60 per cento. La Russia ha esportato 11,5 milioni di tonnellate di cereali in Africa nel 2022 e solo nei primi sei mesi di quest’anno quasi 10 milioni di tonnellate. E questo nonostante le sanzioni illegali imposte alle nostre esportazioni, che ostacolano seriamente l’approvvigionamento di cibo russo, complicano trasporti, logistica, assicurazioni e pagamenti bancari.