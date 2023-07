Oms: “Europa regione del mondo che si scalda piu’ rapidamente”

“Il caldo estremo continua a minacciare la salute nell’emisfero settentrionale”, afferma il Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’, poiche’ parti dell’Europa soffrono di temperature elevate e incendi boschivi (dolosi, ndr).

Riferendosi a un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale, Ghebreyesus afferma che “61.000 persone sono morte per cause legate al caldo in 35 paesi europei” l’anno scorso, quando il continente ha vissuto la sua estate piu’ calda mai registrata. ANSA