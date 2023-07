Il cane di Biden ha morso sette persone

NEW YORK, 25 LUG – Commander, il pastore tedesco di Joe e Jill Biden, ha morso ben sette persone, mandando in ospedale anche un agente del Secret Service. Secondo quanto riportato dal New York Post, gli attacchi sono avvenuti fra il settembre 2022 e lo scorso gennaio e “probabilmente” rappresentano solo un conteggio parziale visto che Commander è alla Casa Bianca da ben più tempo. Il pastore tedesco, regalato a Biden dal fratello e dalla cognata, ha preso alla Casa Bianca il posto di Major, adottato e riportato nella dimora dei Biden a Wilmington, in Delaware, dopo alcun comportamenti aggressivi. (ANSA).