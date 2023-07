Clima, Mario Tozzi: “negazionisti vanno trattati come appestati”

“La grandine fuori misura secondo quanto emerge dai dati vs. La nonna di fragolona76 che dice che un tempo la grandine le ha rovinato il bucato. Anche basta, però.

Il campionario di fesserie prive di alcun contenuto scientifico propalate dai negazionisti del ruolo antropico nell’attuale cambiamento climatico si accresce di nuova zavorra inutile ogni giorno. Siccome il tempo è prezioso e non può essere sciupato nel lavare la testa agli asini, non partecipo più a nessun talk show o convegno in cui, anche lontanamente, si profili l’ombra ignorante di un negazionista.

Nessuna validità di controparte scientifica a chi nega l’evidenza scientifica dei fatti. Non vanno né contrastati né invitati, vogliono solo fare confusione e ritardare ogni regolamentazione del sistema economico. Vanno trattati come appestati o ignorati, in nessun modo amplificati. Nel caso, meglio nessuna risposta.”

Lo scrive Mario Tozzi, divulgatore scientifico, su Facebook.