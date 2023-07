Usa, consegnati 4 aerei da addestramento militare alla Tunisia

TUNISI, 19 LUG – La Tunisia ha ricevuto ieri 4 velivoli da addestramento militare T-6C presso la base aerea di Sfax, come parte del progetto di cooperazione con gli Stati Uniti per rinnovare la flotta dell’aviazione militare. Lo riporta l’agenzia di stampa Tap riferendo che la cerimonia di consegna è stata presieduta dal ministro della Difesa Imed Memmich, con la presenza dell’ambasciatore Usa a Tunisi Joey Hood, e del sottosegretario dell’Aeronautica Militare, insieme a rappresentanti del Comando militare degli Usa in Africa (Africom).

All’evento erano presenti anche funzionari del ministero, compreso personale militare e civile, secondo il dipartimento della Difesa. Nel suo intervento, Memmich ha affermato che questi velivoli rafforzeranno le capacità operative dell’Aeronautica Militare nell’addestramento al combattimento dei piloti, consentendo loro di acquisire capacità addestrative avanzate grazie alle loro caratteristiche tecnico-operative. Ha anche sottolineato che questi velivoli continueranno a supportare le forze aeree delle nazioni africane amiche.

Il ministro ha inoltre elogiato gli sforzi dell’amministrazione statunitense per migliorare le capacità militari dell’esercito tunisino, osservando che ciò consolida le relazioni tunisino-americane. In risposta, l’ambasciatore degli Stati Uniti ha dichiarato che la consegna di questo lotto iniziale di aeromobili all’Aeronautica tunisina sottolinea la forza del rapporto strategico tra i due Paesi, assicurando che gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere gli sforzi del ministero della Difesa di Tunisi nel rafforzare le capacità dell’aviazione per affrontare le sfide alla sicurezza. (ANSA).