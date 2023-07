Che cos’è la carriera alias

COMUNICATO di Pro Vita & Famiglia – l fenomeno della “Carriera Alias” sta letteralmente esplodendo in Italia, nell’indifferenza generale.

Le associazioni LGBTQIA* stanno convincendo sempre più scuole ad approvare la Carriera Alias per trattare alunni e studenti non come maschi o femmine, ma in base a come loro dicono di “percepirsi”.

Nel solo 2023, il numero di istituti scolastici che hanno introdotto questo strumento ideologico è aumentato notevolmente: da 131 scuole nel 2022 siamo passati a ben 254…

Si tratta di numeri allarmanti!. Uno dei motivi principali che facilita l’adozione della Carriera Alias da parte delle scuole è la mancanza di consapevolezza da parte dei genitori e degli operatori scolastici.

La Carriera Alias rappresenta una minaccia che non possiamo ignorare soprattutto dopo la notizia shock dei giorni scorsi riguardo l’istituzionalizzazione della Carriera Alias per i professori nelle scuole, sancita dal recente CCNL, firmato dal Governo.

Il passo dall’istituzionalizzazione della Carriera Alias per gli insegnanti a quella per gli studenti sarà breve… Ma il team di Pro Vita & Famiglia non permetterà che questo avvenga ed è già al lavoro affinché il Governo prenda urgentemente le misure necessarie per bloccare l’introduzione della Carriera Alias per gli insegnanti.