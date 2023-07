Cantiere Amazon di Jesi, operaio 75enne stroncato da infarto

JESI – “caldo Killer” – È successo questa mattina alle 7,15 al cantiere Amazon di via Coppetella. La vittima è un operaio specializzato di 75 anni, campano, che stava manovrando una gru. Improvvisamente l’uomo (già sofferente di cuore) si è accasciato sul volante del mezzo meccanico e nonostante l’intervento tempestivo dei colleghi e dei sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Il cuore aveva smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi ma hanno potuto solo constatare il decesso. Sono anche intervenuti i carabinieri per la ricostruzione della disgrazia.

«Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità». Il commento del gruppo Amazon logical srl. www.centropagina.it/jesi