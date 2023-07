UE: 45 miliardi di euro in ‘investimenti’ per America Latina

Ue, le sovvenzioni a Kiev costano care: buco da 66 mld nel bilancio. L’Unione europea ha chiuso il bilancio in perdita. Nelle casse di Bruxelles c’è una voragine da 66 miliardi. I conti in rosso si spiegano con il netto aumento dei costi: dalla transizione energetica alla guerra in Ucraina, le spese sono lievitate in diversi settori. E ora – si legge su La Stampa – tocca ai governi mettere mano al portafogli per riempire questo buco. O almeno questa è la proposta della Commissione, visto che l’accordo tra gli Stati membri è tutt’altro che scontato.

Von der Leyen 45 miliardi di investimenti in America Latina

(ANSA) – “Abbiamo deciso di intensificare la nostra cooperazione con i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi e oggi sono felice di lanciare la nostra agenda di investimenti, chiamata “Global Gateway”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa a margine del Summit Ue-Celac che si tiene oggi e domani a Bruxelles. “Proponiamo di portare oltre 45 miliardi di euro di investimenti europei di alta qualita’ in questi Paesi”, ha aggiunto Von der Leyen.