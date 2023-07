Zelensky: “Mosca non attraverserà mai più il nostro confine”

“Il coraggio degli eroi ucraini ha spazzato via la polvere della storia da tutti i valori per la cui tutela è stata creata la Nato. Il confine orientale dell’Ucraina, il confine del nostro Stato e le posizioni dei nostri combattenti sono la linea attraverso cui la dittatura russa, in varie forme, sempre, sempre ha cercato di conquistare i popoli europei. Non lo attraverserà mai più”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Kiev, oltre 235mila russi uccisi, 540 nelle ultime 24 ore

Sarebbero ormai 235.020 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, 540 dei quali morti ieri. Lo afferma il bollettino dello stato maggiore di Kiev, (senza produrre prove, ovviamente…, ndr)

Nato: Macron promette a Kiev missili a lungo raggio Scalp

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso all’Ucraina missili a lungo raggio Scalp: lo ha annunciato, al suo arrivo in Lituania per il vertice della Nato. “Abbiamo deciso di consegnare all’Ucraina nuovi missili che le permetteranno di colpire in profondita’”, ha detto Macron, sottolineando l’importanza di “inviare un messaggio di sostegno Il presidente francese Emmanuel “. tg24.sky.it