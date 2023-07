Senato, Ok unanime al museo della Shoah a Roma

Il 22 marzo 2023 è stato approvato durante il Cdm il disegno di legge recante l’istituzione del Museo nazionale della Shoah a Roma. Secondo quanto si apprende, per la realizzazione del museo verranno stanziati dieci milioni di euro.

ROMA, 11 LUG – Via libera all’unanimità dall’Aula al Senato al ddl per l’istituzione del Museo della Shoah a Roma. I voti favorevoli sono stati 157. Presente in Aula il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il provvedimento passa all’esame della Camera. Un lungo appaluso ha accompagnato l’ok dell’assembea. (ANSA)