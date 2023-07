Pioltello, guerriglia urbana e sassaiola: residenti esasperati

(https://primalamartesana.it) – Le immagini parlano da sole. Si tratta dei video filmati da alcuni residenti di piazza Garibaldi, a Pioltello, testimoni dell’ennesima rissa scoppiata domenica 9 luglio 2023 nel loro quartiere.

La rissa è scoppiata nella tarda serata e ha visto contrapporsi due gruppi contraddistinti, bande egiziane che probabilmente si contendo la piazza della droga. Da un lato alcuni residenti dei palazzoni del quartiere popolare di Seggiano, dall’altro una banda in spedizione punitiva proveniente da Milano. Ne è scaturito un conflitto che ricorda gli scenari di guerra, o meglio di guerriglia, della Striscia di Gaza o delle aree di conflitto civile sparse nel mondo.

Feriti, contusi e denunciati

La rissa si è conclusa con un fuggi fuggi generale non appena sono risuonate le sirene dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello intervenuti in forze dopo le chiamate al 112 dei residenti del quartiere. All’arrivo dei militari, oltre ai resti delle guerriglia tra cocci di vetro, mattoni e sassi, gli uomini dell’Arma hanno anche fermato alcuni soggetti rimasti feriti e proceduto all’identificazione di parte dei coinvolti nella rissa che saranno denunciati.

Residenti esasperati

Solo due sere prima, venerdì 7 luglio 2023, i Carabinieri erano intervenuti per un’altra rissa che ha visto protagonisti sempre bande di egiziani stanziate nella piazza. Pare si sia trattata di una faida interna esplosa violentemente complice anche l’abuso di sostanze alcoliche. Quella notte il bilancio era stato di quattro feriti e cinque persone deferite dai militari.

I residenti sono esasperati e chiedono un intervento deciso da parte delle istituzioni visto che la situazione non è più tollerabile. Inoltre l’escalation di violenza spaventa chi abita nei palazzoni di Seggiano: il timore è che queste risse possano concludersi in tragedia e ad andarci di mezzo sia qualcuno che magari non centra niente con la contesa in atto.