Macron promette a Kiev missili a lungo raggio

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso all’Ucraina missili a lungo raggio Scalp: lo ha annunciato, al suo arrivo in Lituania per il vertice della Nato. “Abbiamo deciso di consegnare all’Ucraina nuovi missili che le permetteranno di colpire in profondita’”, ha detto Macron, sottolineando l’importanza di “inviare un messaggio di sostegno Il presidente francese Emmanuel “.

Il commento di N. Dupont-Aignan, del partito Debout La France, deputato dell’Essonne

“Macron è impazzito, ha appena annunciato la consegna di missili “SCALP” a lungo raggio all’Ucraina.

In effetti, corre il rischio di portare la Francia in guerra con la Russia.

Deve chiedere, ai sensi dell’articolo 35 della Costituzione, un voto del Parlamento!”