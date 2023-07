Transgender vince concorso Miss Olanda 2023

Rikkie Valerie Kollé, modella e attrice transgender di 22 anni, ha vinto Miss Olanda 2023.

Il suo esempio di vita ha convinto la giuria: “Ha una storia forte e una missione chiara”. La nuova reginetta ha così commentato su Instagram: “Ce l’ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo”. La notizia della sua vittoria è diventata di tendenza sui social: tra i messaggi di complimenti, tanti post ironici o di insulti. Ma lei, spiega in un’intervista, grazie al supporto di famiglia e amici è sempre andata avanti per la sua strada, e lo farà anche stavolta.

Lei stessa vuole essere un modello per i giovani transgender olandesi: più volte in passato ha parlato delle difficoltà avute nell’adolescenza e dell’importanza di non arrendersi al pregiudizio.

Il percorso di transizione – Kollé ha deciso di cambiare nome all'età di 11 anni – da Rik a Rikkie – e sin da piccola si dichiarava donna. "Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa", ha detto. A 16 anni ha cominciato la terapia ormonale, e poi si è sottoposta a un intervento chirurgico. L'adolescenza è stata difficile, dato che ha subito atti di bullismo. "Quando ero Rik e mi dichiaravo transgender non è stato facile, ne ho sofferto – ha raccontato -. Ma ho sempre avuto il supporto amorevole della mia famiglia e dei miei amici".