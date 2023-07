Bergoglio invita Luca Casarini al Sinodo dei Vescovi

«Sono molto onorato. Umilmente ascolterò. Il Papa sta provando a cambiare molte cose. Credo che sarà interessante perché si discuterà di temi che appartengono alla realtà. Questo mondo va cambiato». Così Luca Casarini ha commentato la decisione del Papa di invitarlo alla prima sessione della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione” che si terrà dal 4 al 29 ottobre prossimo. Lo scrive famigliacristiana.it.

Responsabile della “Mediterranea Saving Humans”, indagato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, e storico leader dei no global italiani e dei Disobbedienti del G8 a Genova, oggi racconta di essere in prima linea nell’aiuto ai migranti.

Traghettare clandestini in cambio di denaro

Dicembre 2022 – Proseguono le indagini sulla Mediterranea Saving Humans. Ai loro attivisti, infatti, il gip di Ragusa ha sequestrato 125 mila euro. La somma sarebbe arrivata dai danesi di Maersk Etienne per il trasbordo di 27 migranti sulla nave Mare Ionio. Nel mirino dei pm ben 8 attivisti tra cui spunta il nome di Luca Casarini. Questi, con lui l’armatore Alessandro Merz e il capo missione Beppe Caccia, sono tutti indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I giudici contestano ai tre un fitto scambio di messaggi con i danesi prima di raggiungere l’accordo: la Mare Ionio (11 settembre) salpa da Licata verso Lampedusa per poi virare verso la Maersk. Il 20 ottobre 2020, la Maersk bonifica 125 mila euro sul conto della Idra Social Shipping Srl, armatrice della nave. Secondo l’accusa, i dialoghi proverebbero la presunta trattativa. “Domani a quest’ora potremmo essere con lo champagne in mano a festeggiare perché arriva la risposta dei danesi”, spiega Casarini a Merz. E ancora: “Mi sa che abbiamo fatto il botto”.